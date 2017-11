Manresa celebra aquest 12 de novembre el 60è aniversari de la Penya Blaugrana, amb la 26a trobada de penyes al local social, que en cercavila i batucada aniran fins a l'ajuntament, on a més de les autoritats municipals seran rebuts per la directiva Maria Monje del FC Barcelona. A Crist Rei es dipositarà una placa commemorativa al costat de la dels castellers. Durant el dinar al restaurant Els Noguers es farà un reconeixement als socis més antics de la Penya: Juli Sanclimens, Jesús Fraile, Miquel Muntaner, Joaquim Basora, Conrad Planas, Jaume Planas, General Costa, Emili Farràs, Josep Santasusana i Tomàs Dalmau. L'Ajuntament no era gaire partidari de col·locar aquesta placa, com tampoc no ho va ser l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies de la instal·lació d'un monument commemoratiu del 25è aniversari de la Penya Blaugrana de Manresa a la confluència del passeig de Pere III amb Guimerà, ja que preferien el parc de Puigterrà. Però la junta que presidia Ramon Borràs es va sortir amb la seva i el van inaugurar el 12 d'octubre del 1982. Format per quatre cossos de pedra granítica, el monòlit duia la inscripció: «El Futbol Club Barcelona a la ciutat de Manresa», en un acte presidit per l'alcalde Joan Cornet, el president del club, Josep Lluís Nuñez, i el de la penya, Ramon Bor-ràs. Què se n'ha fet, d'aquest monument? Algú el va destruir o continua amagat als magatzems municipals de la ciutat?

El primer local social de la Peña Azulgrana, nascuda el 26 de novembre del 1957, va ser el bar El Dorado de les Piques fins al 1959, en què es va traslladar a l'Ateneu, on presenten els estatuts com a Penya Blaugrana, que són aprovats l'últim dia de l'any pel ministeri de Governació, segons explica Francesc Comas Closas, en un llibre correcte, en complir-se els 50 anys d'història (1957-2007) de la Penya Blaugrana Manresa, tot i lamentar que en el pròleg Alfons Godall, vicepresident del FC Barcelona, anomeni l'entitat desencertadament Penya Barcelonista Manresa. Estanislau Basora, jugador del Barça, va ajudar decisivament a constituir la Penya Blaugrana Manresa, ja que les relacions estaven molt encallades. Els pioners van ser David Invers, Amadeu Serra, Martí Piquer, Casimir Cots, Josep Domènec, Salvador Pujol, Josep Simelio, Joan Feu i Lluís Sanz. Durant uns anys el secretari real de la penya era Ignasi Lladó, però la dictadura franquista no li permetia exercir oficialment. Són anys que han estat estudiats en el llibre El Barça segrestat, de Jordi Finestres i Xavier Garcia. Després d'organitzar la primera trobada de penyes barcelonistes a Montser-rat, el 16 de juliol del 1972, amb més de 10.000 persones a la muntanya, les autoritats franquistes van buscar les pessigolles al president Josep Juncadella, Conrad Planas i Ramon Bor-ràs, que volien engarjolar, com a organitzadors de l'acte. El Barça que presidia Agustí Montal va atorgar la primera medalla d'or del club a la PBM, el 21 de febrer del 1974. El 1977 van organitzar conjuntament amb Monistrol la segona trobada mundial de pe-nyes, també a Montserrat.

Pel que fa als últims 10 anys, David Invers va reactivar el club i Antoni Negro va prosseguir aquest camí. Però el març del 2012 alguns dissidents van fundar la penya barcelonista El Cor de Catalunya, dirigida bàsicament per Jaume Fortuny i Pep Romero. Acollits inicialment al Frankfurt Cal Xavi, ara tenen la seu al carrer Numància/Sant Eloi, però la majoria es van quedar a la PBM. Superen els 400 socis i des de fa 6 anys tenen la seu al carrer Guimerà, a l'antic local de descans de la Pirelli, propietat de Mora de la banca andorrana. El setembre del 2014 es va començar a disputar el primer Memorial David Invers de futbol 7, en honor d'un dels fundadors i president de la penya, mort el 5 de juny del 2014. Però, com els equips de futbol base de la Pe-nya Blaugrana, van haver de plegar per una llei estatal que es carrega els voluntaris. Es fan campionats socials de botifarra, autocars per anar a veure el futbol, dues excursions anuals de caire cultural... Negro ha estat vicepresident segon de les 36 penyes de la Federació Bages-Berguedà-Cerdanya, i ara continua com a vocal. Va potenciar la informàtica, revitalitza les relacions amb les institucions de Manresa i formen part del Consells d'Esports de la ciutat. Fa dos anys fitxa Ana Calvera com a nova presidenta. Continua la tasca de Negro, obre una pàgina web, Facebook i Instagram, amb grup propi de WhatsApp. Fitxa Sílvia Invers i Joan Porras. Incorpora jubilats com Ramon Busquets i Joan Antoni Alonso. Completen la junta Manel Canela, Antoni Galera, Agustí Trullàs, Rosa Soldevila, Josep Renalias, Joan Casas i Rosa Borràs.