camins i promoció

L'Ajuntament d'Avinyó acaba de fer un treball encomiable en netejar i senyalitzar cinc quilòmetres d'una gran ruta ramadera que travessa el seu terme municipal. El govern d'Artés projecta ara continuar la feina en el tram del seu municipi, i treballs anteriors a la zona del Lluçanès fan que, en aquests moments, la major part del Bages tingui condicionat o en procés d'estar-ne aquest important vial de la transhumància històrica. Per a municipis que difícilment poden posar en marxa grans iniciatives per atreure turisme, aquest tipus de treballs permeten conrear a poc a poc una tipologia de visitant que està en creixement, l'aficionat a les caminades en bons paisatges i de poca dificultat. És un bon camí. Tanmateix, es troba a faltar que aquest tipus d'iniciativa no estigui més ben coordinat amb el conjunt de propostes comarcals per promoure el turisme, algunes de les quals tenen en comú la caminada i la natura. Una visió conjunta i una promoció general podrien treure més partit d'una iniciativa ben plausible.