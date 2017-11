castells amunt

El 2017 ha estat el gran any dels castellers a la Catalunya Central. En circumstàncies diferents i amb precedents diversos, les colles de Manresa, Igualada i Berga han completat o consolidat aquesta temporada la seva capacitat per alçar construccions de vuit, que és el llindar a partir del qual una colla comença a ser presa seriosament en el món dels castells. L'ascens a la nova categoria encara té camí per recórrer, però el pas més important ja està fet. Els Tirallongues de Manresa, els Castellers de Berga i els Moixiganguers d'Igualada encara tenen molt per damunt les grans capadavanteres, les que competeixen cada any per ser les millors i trencar un altre límit del món casteller, però han deixat enrere definitivament la classe baixa on subsisteixen els equips que no aconsegueixen sortir de les construccions bàsiques. Tot i que la Catalunya Central no és un territori tradicionalment casteller, el progrés de les seves colles és una bona notícia. Tanmateix, cada nou pas serà ara més difícil i requerirà més colla i més tècnica. El repte ha de continuar.