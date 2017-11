salvar i fer l'auditori

Dos arquitectes tècnics, Jaume Juanola i Joan Esplugas, han estudiat com a part del seu treball per a un màster en rehabilitació el vell auditori de Sant Francesc de Manresa i han arribat a la conclusió que l'edifici presenta un preocupant deteriorament de la coberta que n'amenaça tota l'estructura. Posen així a sobre la taula una visió tècnica d'una realitat intuïble només veient les filtracions d'aigua i els excrements de colom. L'Ajuntament de Manresa té un element més per admetre que és imprescindible intervenir-hi, si més no, per evitar mals majors. El fet que la propietat no sigui del municipi (que el té cedit) sinó de l'Orfeó Manresà no facilita que es pensi a fer-hi una inversió, però aquesta no hauria de ser una raó per no emprendre primer la consolidació i després la rehabilitació de l'edifici. Els arguments són aclaparadors: és un edifici valuós i protegit, és en un sector del Centre Històric que demana nova vida, i Manresa necessita un auditori d'unes 300 places, unes dimensions que cap espai no ofereix a hores d'ara. De raons en sobren.