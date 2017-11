gossos a ratlla

L'Ajuntament de Callús ha constatat que la presència d'excrements de gos a les voreres del poble ha disminuït substancialment gràcies al sistema, també aplicat a Súria, que obliga tots els propietaris de gossos a sotmetre els seus animals a una anàlisi de l'ADN. Amb aquestes dades, es poden analitzar els excrements trobats al carrer, adjudicar-ne l'autoria a un animal concret i sancionar el propietari. Pel que es veu fins ara, el sistema funciona. Cal celebrar-ho. Tanmateix, també convé preguntar-se si és raonable que calgui dedicar tants recursos i esforços a un objectiu tan bàsic com no tenir les voreres plenes de deposicions. Els gossos són adorats pels seus propietaris, però també són font de problemes de convivència veïnal i origen de molta brutícia, i han de ser tractats en conseqüència. Els seus propietaris han d'impedir que la femta quedi al carrer, i convé començar a exigir també que tampoc no hi quedin els orins, que tant degraden les façanes. Haver de muntar un sistema de detectius genètics per treure la merda de gos del carrer en un país amb tantes necessitats és del tot lamentable.