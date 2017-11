El 155 a l'hospital

El juliol passat, el llavors conseller de Salut, Toni Comín, va anunciar oficialment en una visita a Berga el que aquest diari havia avançat uns dies abans: l'Hospital de Sant Bernabé seria finalment traspassat a la Generalitat i s'integraria de forma ordinària dins la xarxa pública, després d'anys sent un cas atípic d'hospital de titularitat municipal. El traspàs, va dir, havia de començar-se a gestar el setembre i l'any que ve havia de ser una realitat. Avui, Comín és un conseller destituït resident a Bèlgica i pendent d'una decisió judicial sobre la seva extradició, i la seva conselleria és gestionada des del ministeri de Madrid. La comissió que havia de gestionar el traspàs no s'ha constituït i no hi ha ni un moviment en marxa en aquest sentit. El traumàtic final de la legislatura, tallada en sec pel Govern central en virtut de l'article 155, ha deixat en suspens una operació que era històrica per a Berga i que ara queda en mans d'un futur govern. L'impacte del 155 és tristament palpable per als berguedans. Cal confiar que el govern que es constituirà l'any que ve mantingui els compromisos del cessat.