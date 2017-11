la factura blava

Hi ha errors que no hi ha manera de deixar enrere. El que l'Ajuntament de Manresa va cometre en la projecció i la gestió del pàrquing de la Reforma i del seu entorn aflora periòdicament, i cada vegada amb més força, amb les xifres del que li toca pagar a la concessionària de la zona blava, Eyssa, que es va fer càrrec de les obres i del pàrquing en virtut d'un contracte pel qual se li garantien 1,4 milions d'ingressos anuals per la zona blava que també gestiona. Enguany, exactament l'exercici en què el govern de CDC i ERC ha doblat el nombre de places de zona blava, amb la corresponent desaparició de places gratuïtes, el consistori pagarà 300.000 euros pel servei. És un cas insòlit: una ciutat amb la tarifa altíssima no cobra sinó que paga per l'aparcament en superfície. Cal esperar que, si més no, després de l'ampliació deixi de pagar i puguem oblidar que el govern tripartit de Manresa va invertir més que mai i que ningú a la façana sud, però el conjunt de l'aposta estava equivocat.