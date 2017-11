El mes d'octubre va portar a Regió7.cat un rècord il·lusionador: el web del diari va quedar a tocar del milió de visites, exactament 994.427. La fase culminant del procés sobiranista ha estat per a aquest diari un repte de gran magnitud. Cal donar al lector un contingut complet que faci innecessari recór-rer a les capaçaleres generalistes de Barcelona i, alhora, cal completar aquesta visió global amb continguts i punts de vista locals. Aquest ha estat l'afany amb què ha treballat i treballa la redacció, que, de manera integrada, elabora l'edició impresa i la digital. L'esforç realitzat, i que encara no ha acabat, ha estat reconegut pels lectors. Ho diuen les xifres. Gairebé un milió de visites realitzades per 372.461 persones diferents. És una dada que marca una punta en una tendència de creixement constant que ha consolidat la web per sobre dels 20.000 lectors diferents de mitjana diària, que se sumen als 35.000 lectors diaris del paper que certifica l'EGM. La posició de lideratge de Regió7 és incontestable a la Catalunya Central. La redacció i l'empresa només poden fer que donar un milió de gràcies per la confiança.