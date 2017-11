cultura capital

Manresa exercirà l'any que ve de capital de la cultura catalana, un paper per al qual l'Ajuntament ha preparat una programació d'activitats a través d'un consell integrat per representants de 15 entitats i col·lectius relacionats amb la cultura i els espectacles. L'Ajuntament, que ha previst una aportació de 400.000 euros per desenvolupar la programació, ha explicat que s'ha volgut fer una proposta sense grans noms, sense actes estel·lars i, en canvi, s'ha preferit que tingui un fort component local i que potenciï arts minoritàries com la dansa. D'entrada, és molt possible que els ciutadans consideressin que una capitalitat cultural constitueix una situació especial que ha de comportar, per lògica, algun nivell d'excepcionalitat, i és probable que esperessin poder gaudir d'algunes propostes realment destacades, amb una forta notorietat. Que no sigui així és inevitable que generi algun grau de decepció i d'escepticisme respecte del proposat. Els responsables tenen el repte de demostrar amb fets quan arribi el moment que l'escepticisme no està justificat.