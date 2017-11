Berguedà turístic

Tots els estudis estratègics sobre el futur econòmic del Berguedà afirmen que la comarca necessita desenvolupar el seu sector turístic per esdevenir una receptora de primera línia de visitants i segons residents, principalment de l'àrea metropolitana. És una afirmació lògica i consistent amb el fet que el Berguedà (especialment la meitat nord, però no exclusivament) és un territori amb un atractiu indiscutible, amb paisatges de qualitat i amb espais naturals on es poden practicar activitats esportives o de lleure gastronòmic o cultural. I efectivament, el sector està mancat de referents forts i de mascarons que el puguin arrossegar. Tanmateix, el sector turístic existeix i ja és molt puixant. El turisme rural berguedà ofereix 700 places en uns setanta establiments i gaudeix de gran prestigi i de molt alta ocupació. La iniciativa privada d'una bona colla d'emprenedors, alguns dels quals ja amb una llarga trajectòria, ha fet possible que un dels fronts estigui ja perfectament desenvolupat, sense escarafalls i sense fer soroll. Les institucions tenen per amb què començar.