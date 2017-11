la brigada de la brossa

L'Ajuntament de Manresa, constatant que el 60% de la població no separa la part orgànica de la brossa i la llença al contenidor gris, posarà en marxa un equip de persones contractades expressament –en diran agents ambientals–que se situaran al costat dels contenidors i, quan un ciutadà s'hi acosti a llençar les escombraries, s'hi adreçaran interessant-se pels seus costums de reciclatge i informant-lo de què hauria de fer. Convé subratllar que és una iniciativa molt delicada. Que uns empleats de l'Ajuntament s'adrecin a una persona al mig del carrer per demanar-li què fa amb les seves escombraries i què posa a dins de la bossa pot fer grinyolar alguna paciència. Una brigada de la brossa interrogant a peu de contenidor fàcilment serà vista com una intromissió impertinent. I potser el govern de CDC i ERC es podria preguntar si, abans d'enviar agents ambientals a renyar ciutadans en sabatilles, no hauria de revisar molt a fons si el baix percentatge de reciclatge no té a veure amb la seva feina, i si pot millorar-la. Segur que sí.