ANÀLISI | «El casament d'Enric d'Anglaterra serà un dels esdeveniments més notables del Regne Unit»

A la fi s'ha anunciat una de les notícies més esperades al Regne Unit, el príncep de pèl roig, Enric, fill del príncep Carles de Gal·les i de la malaurada Diana Spencer, i cinquè en l'ordre de successió a la Corona del Regne Unit i Irlanda del Nord, contraurà matrimoni –probablement- a l´abadia de Westminster- amb l´actriu Meghan Markle, tal com s´ha anunciat en un comunicat de Clarence House, la residència habitual del príncep Carles i la duquessa Camil·la de Cornualla, i del propi príncep Enric.

Amb poc més de 100 paraules, i sota la corona pròpia del Príncep de Gal·les, amb les tres plomes blanques d´estruç que signifiquen la pau i la llegenda en alemany "Ich dien", que significa "Jo serveixo", s´han confirmat les sospites existents sobre la solidesa d´aquesta relació. I no només han parlat de la primavera quan se celebraran les esposalles sinó que s´ha manifestat el desig dels promesos de fixar la seva residència –un cop casats- al palau de Kensington, on visqué Diana, Princesa de Gal·les, fins el moment de la seva mort i on, actualment, també hi viuen d´altres membres de la reialesa britànica com el príncep i la princesa Michael de Kent, els ducs de Kent, els ducs de Gloucester o, fins no fa gaire, els ducs de Cambridge.

El casament serà un dels esdeveniments més notables del Regne Unit i, tot i que no es pot considerar un casament d´Estat com quan es casa el príncep hereu o la princesa hereva amb assistència d´una legació de tots els països amb els quals es mantenen relacions diplomàtiques, és evident que el carisma del príncep Enric, la seva permanent rebel·lia –molt semblant a la de la seva mare- i, sobretot, la seva capacitat d´empatitzar amb la sort i la situació dels altres, conformen els ingredients perquè es converteixi en un veritable esdeveniment del poble i de la societat més enllà de les Illes Britàniques.

La candidata escollida pel príncep no és el perfil que, fins no fa pas tants anys, resultava el paradigma desitjava per a un membre de la Família Reial, tal com succeí amb el seu pare i el seu –en un principi- amor frustrat amb Camil·la o el seu oncle besavi, el rei Eduard VIII, que va haver d´abdicar per poder-se casar amb Wallis Simpson. I és que Camil·la i Wallis eren divorciades!

Tanmateix, els temps canvien i, actualment, Meghan Markle que ja havia estat casada amb Trevor Engelson (2011-2013), ha rebut la benedicció de Sa Graciosa Majestat la Reina Isabel II per casar-se amb el seu nét.

Tota la maquinària protocol·lària de la Corona Britànica es posarà en funcionament per estudiar, projectar i dur a terme un nou casament reial, el del seu germà, el príncep Guillem amb Caterina de Cambridge fou el 2011.

També es buscarà el nom del ducat que la reina els concedirà, per ser compartit com a matrimoni i es veurà també si la sobirana, a més d´atorgar-li el tractament d´Altesa Reial, crea la futura esposa d´Enric de Gal·les com a Princesa Reial.

A partir d´aquest moment, Raquel Meghan Markle deixarà de tenir intimitat o, el que és igual, es mirarà amb lupa tot allò que faci, serà seguida i imitada per moltes persones que la convertiran en la seva icona, i haurà d´aprendre tot allò que s´espera d´una princesa: a complir amb el deure de la Corona, a representar amb tota la dignitat i decoro el Regne Unit en les tasques que li siguin encomanades, a ser mesurada amb els propis sentiments, a ocupar amb discreció el lloc que li pertocarà, i, evidentment, a ser feliç i a fer feliç el príncep Enric.

Un conte de fades convertit en realitat -amb una única absència- Diana, la Princesa del Poble!