avui, 12.000

Aquest que tenen entre les mans és el número 12.000 de Regió7, una xifra rodona i bonica que s'escau, a més, quatre dies abans del 39è aniversari del diari, que va aparèixer per primer cop el 30 de desembre del 1978. Aquell remot penúltim dia del 1978 Regió7 naixia per aparèixer dos cops per setmana, amb tota la incertesa d'un projecte que trencava motlles en publicar-se en llengua catalana tot just aprovada la Constitució, amb la voluntat de fer informació local independent de les autoritats oficials i amb explícita voluntat democràtica i transformadora. Aquell projecte bisetmanal és avui un dels vuit diaris que es publiquen a Catalunya, l'únic que no té la seu en una de les capitals de província; arriba a 35.000 lectors de mitjana cada dia en paper i a 21.000 persones diferents cada dia a través de la web, amb un lideratge sense discussió a la Catalunya Central. Però malgrat el canvi de magnituds i de tecnologia, l'esperit d'aquell diari que naixia per servir una gent i unes comarques roman intacte, idèntic. D'altra manera, no tindria sentit.