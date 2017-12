Estils de vida

El passat 20 de desembre i fins el 7 de gener es va representar a la Nova Sala Beckett de Barcelona, l'obra teatral "Tortugues: la desacceleració de les partícules", de Clàudia Cedó. La Beckett es va traslladar fa un any del barri de Gràcia al del Poblenou, concretament al carrer de Pere IV. L'autora, Clàudia Cedó és llicenciada en Psicologia per la UAB i graduada en Art Dramàtic pel Centre de Formació teatral El Galliner, de Girona. És l'autora resident de la Sala Beckett d'aquesta temporada. Formen el repartiment: Dani Arrebola, Àlex Brull, Clara Cols i la manresana Alícia Puertas. L'obra està protagonitzada per dues parelles: el Joan i la Marta, que tot i que no van al mateix ritme, decideixen agafar-se la vida amb calma, mentre l'altra parella formada per dos joves científics, viuen a tota velocitat. Cedó escriu aquesta obra, tot reflexionant sobre la velocitat a la què vivim, amb un ritme frenètic que sembla dominar totalment l'existència humana, tot i que és indiscutible que unes persones es mouen més de pressa que no pas unes altres. Indirectament, la protagonista també és una tortuga, propietat d'un dels actors que s'agafa la vida en calma, conscient que ella al seu ritme viurà més que qualsevol dels humans. L'obra es qüestiona bàsicament si el moure's més de pressa que els altres éssers humans et dóna temps, o en realitat ten treu? Però no sols això, també parla de l'ètica científica, en el sentit dels dubtes morals que pot plantejar qualsevol investigació. És l'eterna pregunta de si la fi justifica els mitjans? En aquesta cas, es qüestiona si és lícit experimentar amb humans, després de fer-ho amb ratolins, per tal de salvar vides? Es tracta d'una comèdia amb tocs fantàstics, on la física quàntica esdevé un element essencial. Amb actors joves plenament consolidats, el públic que omplia plenament la Sala, s'ho va passar d'allò més bé durant l'hora i mitja que dura la representació.

En acabar l'obra, tots els assistents vam poder gaudir d'un petit refrigeri al bar del costat. Vaig tenir temps per esperar la sortida de la protagonista manresana Alícia Puertas amb qui vaig poder comentar el final de la representació. Vam coincidir plenament en què la Marta (interpretada per Clara Cols) decidia compartir el final de la seva vida amb la seva parella Joan, lluny de les investigacions d'uns joves científics enredats en xifres i logaritmes que donen un final aparentment obert al conjunt de l'obra.