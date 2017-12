control de coloms

L'Ajuntament de Manresa, segurament escarmentat pel seu llarg historial de derrotes als tribunals, va decidir aturar les captures de coloms quan la branca manresana de la Comissió de Defensa dels Animals dels Col·legis d'Advocats de Catalunya va presentar una denúncia -com l'organisme fa arreu del país quan ho creu pertinent- al·legant que el mètode elegit sotmet els animals a un patiment innecessari. En aquests moments ja es pot afirmar que passaran quatre mesos sense captures, que al ritme que es portava haurien retirat de la circulació nou-cents exemplars. Tenint en compte que els coloms són un dels motius habituals de queixes ciutadanes per brutícia, i que la sobrepoblació genera problemes sanitaris, aquesta pausa de la qual encara no es coneix el final no portarà res de bo. Resulta sorprenent que els col·legis d'advocats es posin al davant d'una croada en defensa d'uns animals objectivament problemàtics, però en tot cas l'Ajuntament ha de respondre sense deixar passar més temps. O confia en el seu sistema o n'implanta un altre, però el control dels coloms no es pot aturar.