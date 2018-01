un xamfrà necessari

Hi ha locals comercials que condicionen la imatge de tot un entorn. I aquesta influència es nota especialment quan són buits o es degraden. A Manresa n'hi ha dos de molt assenyalables. Un és els baixos de can Jorba, que pot fer una preciosa funció de lligam entre l'eixample i el barri Antic. Primer va anar a parar a mans de Caixa Penedès, cosa que el deixava mort a les tardes i el cap de setmana, i després al Banc Sabadell, que el va tancar. Lamentable. Un dels millors locals de la ciutat és a hores d'ara un forat negre, i tenyeix de fosc tot el seu entorn. Un altre local important és el de l'antiga Caixa Manresa a la Plana. Una evolució similar el va portar al tancament. Un dels pocs immobles moderns del barri, en un xamfrà tan important com el de Plana amb Vilanova, ha esdevingut un gran pasquí de propaganda política, antiestètic i degradat en un punt que no vol més degradació. Afortunadament, ara sabem que el Col·legi d'Aparelladors l'ha adquirit i hi instal·la la seva seu. És un encert per part del col·legi i una bona notícia per a tota la ciutat. Una lletjor menys.