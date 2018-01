alliçonant a la seu

És conegut per qualsevol regidor o responsable cultural de Manresa que el bisbe Romà Casanova ha mantingut una actitud passiva respecte de la Seu que, en molts casos, s'ha convertit en obstruccionisme. El qui ha estat durant 28 anys ànima de l'entitat que més ha treballat per la basílica, Lluís Guerrero, ho va explicar en una entrevista a Regió7 en la qual deia el que sap tothom. Ara, el nou rector, Jean Hakolimana, amb només mig any al càr-rec, respon a Guerrero que no se senti tan perfecte i que pensar en el museu de la Seu és una ingenuïtat. Coneixent la jerarquia i els estils diocesans, és impensable que siguin retrets desconeguts pel bisbe i fruit d'un acalorament. Una resposta escrita a una personalitat tan respectada d'una entitat tan sòlida no pot ser una iniciativa ni individual ni irreflexiva. Per això sorprèn la duresa alliçonadora de la resposta. I, a més, descobrim que cal treure's del cap la il·lusió d'un museu de la basílica. Per als amants de la Seu i la seva entitat més representativa, gairebé és una declaració d'hostilitats. Sembla que Hakolimana no ens porta un tarannà de distensió, sinó d'enduriment. Decebedor.