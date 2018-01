quants morts menys

En els cinc anys anteriors al desdoblament de l'eix Transversal van morir en aquesta carretera 49 persones. En els cinc anys que han passat des del desdoblament n'hi han mort 8. El descens és del 83%. Si fem cas de les xifres amb absoluta fredor, 41 persones que avui estan vives haurien mort si no s'hagués convertit l'eix en autovia. 41 persones és molt. A Catalunya hi ha municipis que no tenen tanta població. Ara que la Generalitat està fent una campanya de conscienciació sobre la importància de ser prudents a la carretera en què fa prendre consciència que tres persones són tot un món si són la teva família, és absolutament pertinent remarcar el que suposa salvar vuit vides cada any. Tothom és conscient que el problema del desdoblament de les carreteres és econòmic, i que el dèficit fiscal de Catalunya deriva en un finançament insuficient que impedeix invertir com seria necessari. Però també molt sovint l'administració pretén argumentar que determinades obres no són necessàries. Quan es fan realitat es demostra que sí que ho eren.