vetllar el cementiri

Els cementiris no són espais on tradicionalment hagi calgut témer robatoris. Però això era abans. En aquests moments en què hi ha tanta gent que subsisteix sense cap recurs econòmic i en què disposar de deu euros a la butxaca pot ser un gran al·licient, fins i tot en llocs com els cementiris es troben materials susceptibles de ser atractius per als lladres. Ha passat a Berga, on en tres dies durant aquest període nadalenc han estat sostrets dos-cents gerros d'acer inoxidable dels que es fan servir per dipositar-hi les flors amb què els familiars recorden i honoren els seus avantpassats. El valor al mercat negre del material sostret pot no superar unes poques desenes d'euros. En canvi, el trasbals de les famílies que han vist les seves flors per terra és considerable. La consigna donada és no reposar els gerros. Se sobreentén que ens aconsellen que els posem de plàstic. Però potser és hora de començar a considerar els cementiris espais que també han de ser vigilats.