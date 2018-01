la cavalcada de tele

Els Reis d'Orient van ser els Reis dels nens catalans des de Manresa. Per als organitzadors de la cavalcada de la capital del Bages i per a la ciutat, una hora i mitja de retransmissió a la televisió pública de Catalunya és una oportunitat pràcticament única de mostrar-se. I segur que en donar-se a conèixer ha estat positiu. A més, tots els catalans saben que en aquesta ciutat hi ha un pallasso que es diu Marcel Gros, un músic que ha fet una nadala local (Xevi Serrano), un periodista que explica la història de la ciutat amb didàctica professional (Francesc Sòria) i uns altres músics que estimen la ciutat i el país (Gossos). I saben, també, que la cavalcada estrenava carrosses reials, i que hi participen molts grups, i... Però també s'ha de dir que TV3 ha fet productes més lluïts, que la reiteració de plans i connexions de la poc il·luminada plaça de Valldaura no era la millor imatge, que es va veure poc el pas dels Reis per la zona més concorreguda (i més il·luminada) i que algunes imatges mostraven menys densitat de participants de la que hi ha realment, i poca música. Però sempre benvinguda oportunitat.