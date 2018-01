després del vent

Un fenomen meteorològic que els experts encara no s'atreveixen a qualificar –no hi ha unanimitat a considerar-lo un huracà– va causar danys i estralls a Cardona i a Navès amb una virulència mai vista. Els danys es calculen en més de 800.000 euros. Els ajuntaments consideren la possibilitat de demanar la declaració de zona catastròfica, la qual cosa donaria facilitats per a la reconstrucció. Sigui aquesta la fórmula o en sigui una altra, Cardona i Navès necessiten poder restituir el malmès. A banda dels danys en espais públics, les destrosses afecten granges que han vist molt afectada la seva capacitat de continuar treballant. Tenint en compte que les dues localitats –sobretot Cardona– concentren l'activitat econòmica en sengles territoris grans i demogràficament deprimits, és vital que els negocis que han quedat afectats es puguin recuperar de forma efectiva. Catalunya no es pot permetre perdre actius en un interior que n'està molt mancat. Hi ha d'haver facilitats i ajuda per interès general.