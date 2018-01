tot un canvi

El govern de Manresa allargarà fins a la carretera del Pont de Vilomara la reforma de la via de Sant Ignasi que està a punt de començar a l'alçada del Museu de Manresa, on s'està realitzant una intervenció per adaptar l'edifici als requeriments d'un museu realment funcional i atractiu. L'operació que s'està preparant i la que es va anunciar ahir formen, sumades, una operació de gairebé dos anys d'obres que transformarà la baixada dels Drets –sense les escales mecàniques anunciades–, el Museu i el seu entorn, l'accés a la piscina municipal, la via de Sant Ignasi, la plaça del Remei, el carrer Bertrand i Serra i la connexió amb Sant Joan d'en Coll, cosa que facilita la transformació de tot aquest eix en un vial de primer ordre des que s'ha obert la rotonda de la Bonavista. És una operació de renovació urbana estimable que costarà set milions d'euros, una factura modesta per tot el que es podrà fer. Manresa, plena de carrers vetustos i voreres desfetes, necessitaria una pila d'aquestes intervencions. Aquesta és una bona notícia, i cal esperar que n'hi hagi més en el futur immediat.