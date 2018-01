camions a la c-16

L'increment de trànsit a l'autopista de Manresa a Terrassa ens certifica que aquesta via està absorbint la major part de l'increment de circulació fruit de la recuperació econòmica. La mala notícia és que el trànsit de la C-55 es manté intacte. Els responsables de l'assumpte a la Generalitat havien centrat en el traspàs de trànsit cap a la C-16 l'estratègia per convèncer els bagencs que el desdoblament de la C-55 no és necessari. De moment, l'argument no funciona. No s'està complint. I una dada ens ajuda a entendre per què. Només el 5% dels vehicles que passen per l'autopista són camions. És un percentatge insignificant. Es pot comparar, per exemple, amb el 25% que aporten a l'eix Transversal. Els camions no volen passar per l'autopista, i es concentren tots a la C-55, incrementen la seva congestió i la possibilitat (altíssima, diària) d'embussos si hi ha el més petit entrebanc en la circulació. Estimular amb polítiques de preu el pas de camions a l'autopista i executar d'una vegada el tram d'Abrera del Quart Cinturó podria ajudar molt.