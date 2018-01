bons indicis a la seu

El nou rector de la Seu, Jean Hakolimana, just després de respondre amb desdeny sorprenent les crítiques al bisbat per la gestió del patrimoni del temple, ha donat a conèixer la voluntat de la parròquia que el frontal gòtic florentí sigui restaurat i pugui ser exposat a la basílica dins d'aquest mateix any, en un lloc per determinar, i que també s'hi pugui exposar el crist romànic, l'altra peça de gran valor de les que es guarden al Museu de la Seu, un espai inviable per a la utilització turística. Es una gran notícia que s'hagi pres aquesta decisió, i marca un canvi de política que cal celebrar. S'afegeix a aquesta nova línia d'actuació la contractació per part de la parròquia d'una tècnica que s'ha començat a dedicar a la gestió turística del temple, un aspecte que és essencial per a l'oferta de Manresa i en el qual parròquia i bisbat sempre havien mostrat una actitud molt poc col·laborativa malgrat els intents de l'Ajuntament. Són dos símptomes d'un canvi que, si els fets el confirmen, seria molt important i constituiria una pas molt positiu per a la revalorització del patrimoni de la ciutat.