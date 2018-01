l'accés de gisclareny

El poble més petit de Catalunya, Gisclareny, amb 27 veïns censats el gener del 2017, tindrà, si tot va bé, una carretera renovada de dalt a baix el 2019. I no es poca cosa. Una de les causes de la progressiva despoblació que ha experimentat aquest municipi berguedà són les males comunicacions. La carretera, que tècnicament és un camí asfaltat, depèn de l'Ajuntament, que no té prou recursos econòmics per assumir el seu manteniment i malgrat tot ho fa com pot. Ara, després d'anys de predicar en el desert i de reclamar millores incansablement arreu on era possible fer-ho, la Diputació de Barcelona s'ha compromès a invertir-hi 2 milions d'euros perquè la via sigui més segura. I no només això, sinó el que és igualment important: augmentarà la dotació econòmica per ajudar Gisclareny a fer-ne el manteniment. Caldrà estar amatents a com es concreta l'actuació, però sens dubte es tracta d'una excel·lent notícia. El proper pas que espera el consistori gisclarenyès és que la Diputació assumeixi la titularitat de la via.