quines feres, aquests russos!

Som-hi amb els russos! Ara és un document de l'Institut Espanyol d'Estudis Estratègics, un centre d'anàlisi depenent del ministeri de Defensa, el que acusa Moscou d'estar «aprofitant el desafiament català per desestabilitzar» i «afeblir» «un membre de l'OTAN». El mitjà utilitzat seria inundar les xarxes socials de missatges favorables a la independència, utilitzant perfils falsos gestionats automàticament per ordinadors, tot plegat per «fomentar les desavinences a Catalunya».

Els analistes polítics espanyols ja poden respirar tranquils: han trobat l'explicació de la crisi catalana. Rússia és culpable. Fins fa quatre dies –un parell d'anys, de fet– el responsable únic era Artur Mas, que amb la seva flauta d'Hamelin havia encaterinat tots els catalans, els havia robat el senderi i el lliure albir, i els feia anar per on volia. Centenars de milers de catalans hipnotitzats es dirigien cap al precipici que els abocaria a surar per sempre més en l'espai sideral extraeuropeu. Però Artur Mas no va ser capaç d'hipnotitzar els alegres enfadats de la CUP, que el van desplaçar lateralment. I sense Mas, la crisi persistia. Potser Carles Puigdemont havia après les arts hipnòtiques del seu predecessor en alguna obscura escola de màgia, potser en una masia secreta a les obagues del Montseny?

Aparcat Artur Mas, en crisi de refundació el seu partit, amb desplaçaments de masses i de centres de gravetat en el continent sobiranista, la vella teoria de les masses hipnotitzades esdevenia més i més indefensable. I quan el desvetllament i la mobilització històrica dels contraris a la independència va ser contestada per una d'equivalent dels partidaris, el desconcert entre els profetes de les «majories silenciades» va ser total. Com és que l'elefant continuava allà?

Ja tenen resposta: la culpa és dels russos i dels seus robots d'enviar i reenviar tuits i posts. No té res a veure amb les gar-rotades del dia 1 d'octubre. Ni amb la destitució, presó i ordre de detenció del Govern. Ni amb l'aplicació de l'article 155. Ni amb el cas dels Jordis. Ni amb el control de les finances de la Generalitat. Ni amb l'absurda persecució del color groc. Res de tot això. La gent que va aturar el país de cap a cap el 3 d'octubre estava enganyada pels russos, que es van inventar les imatges de les càrregues policials als col·legis electorals. Les van rodar en uns estudis de Moscou amb uns decorats d'una exactitud prodigiosa. Són unes feres, aquests russos!