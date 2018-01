veus minvants

Tot i que en unes eleccions tan especials i en un Parlament tan insòlit com el que es va constituir ahir la distribució territorial dels diputats queda com un element molt secundari, des de la perspectiva de la Catalunya Central és necessari dir que la presència d'aquestes comarques a la cambra no ha evolucionat satisfactòriament. Deixant de banda la presència de diputats de comarques més petites, que sempre depenen de condicionants molt circumstancials, i fixant-nos només en el Bages i l'Anoia, les dues que tenen prou pes demogràfic per permetre fer una lectura llarga dels diputats que envien al Parlament, la conclusió és que el Bages passa de quatre a dos diputats i l'Anoia de dos a un. En total, tres. És una de les representacions més esquifides de les darreres dues dècades. Es pot donar el cas que la nòmina creixi durant la legislatura –el solsoní David Rodríguez entrarà si acaba dimitint Meritxell Serret–, però d'entrada el panorama que es presenta en aquest aspecte és poc falaguer.