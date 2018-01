87 milions malgastats

Malgastar és desprendre malament els béns propis en coses inútils. Malversar és gastar els diners d'altri en coses diferents d'aquelles als quals estan destinats. El ministre de l'Interior espa-nyol va xifrar ahir en 87 milions d'euros el cost del desplegament policial especial a Catalunya entre setembre i desembre, que va incloure el lloguer de vaixells turístics com a dormitoris per als agents (entre ells, el famós creuer del Piolín). Aquests milions van malgastar, malmenar, malversar? Deixem el judici per al lector, però una cosa és certa: el desplegament no va aconseguir evitar el referèndum de l'1 d'octubre. Si aquest era el seu objectiu, no es pot dir que fos un èxit. Els Mossos d'Esquadra van tancar més seus electorals que els policies del desplegament. Aquests, en canvi, van protagonitzar escenes de violència que van encendre la sang de milers de catalans i no van ser gens bons per al prestigi del govern Rajoy, ni a casa ni a fora.

Si no van evitar el referèndum, per a què van servir els 87 milions, una xifra equivalent al pressupost anual de l'Ajuntament de Manresa? És possible que una de les seves principals utilitats fos la de contribuir a la mobilització de l'electorat independentista. Les abruptes jornades parlamentàries del 6 i 7 de setembre havien generat un cert malestar en el sobiranisme, alhora que afavorien el desvetllament polític dels sectors unionistes de la ciutadania. Les garrotades policials de l'1 d'octubre van esborrar molts dubtes. La declaració amb marxa enrere del 10 d'octubre va sembrar el desconcert. I les detencions i el 155 van ser una nova injecció de pa amb tomàquet amb estelada. Per tant, els 87 milions van contribuir, juntament amb altres brillants decisions de l'executiu espanyol, que l'independentisme aguantés l'ascens electoral de l'unionisme i conservés la majoria absoluta al Parlament.

Resta tanmateix un dubte, un aspecte a considerar que salvaria la utilitat de la despesa. Quan el 27 d'octubre a la nit Carles Puigdemont i els seus consellers van decidir no desafiar el 155 i no posar en marxa la república, ho van fer perquè l'1 d'octubre els havia ensenyat de què era capaç l'Estat espanyol? O haurien fet el mateix perquè els mancava la força necessària per defensar la república contra una ofensiva estatal a tots nivells? Si la resposta és la primera, els 87 milions van salvar la unitat d'Espanya. Si no, van ser diners malgastats.