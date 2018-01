ciutadans vigilats

L'Ajuntament de Sant Fruitós serà el primer de la Catalu-nya Central a instal·lar un sistema de càmeres de vigilància que cobrirà els punts més transitats del poble amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat. La tecnologia que utilitzarà permet reconèixer matrícules que hagin estat relacionades amb casos de delinqüència, una possibilitat que es considera que dóna a la Policia Local la capacitat de posar-se en alerta davant possibles delictes. Tot i que hi ha altres pobles del nostre territori que disposen de càmeres en punts concrets, Sant Fruitós farà un pas més i, com s'ha fet a Platja d'Aro, cobrirà una part substancial del poble, si bé no ha estat concretat amb quina extensió. Seria positiu que, abans no es faci realitat, s'abordin els aspectes discutibles de la mesura i es garanteixi que al poble hi ha un acord majoritari sobre la seva conveniència. No tothom se sent còmode sabent que la Policia Local està veient en un monitor per on passa i on va. No fos cas que, quan sigui l'hora, un intent de portar més seguretat acabi derivant en malestar ciutadà.