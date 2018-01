capital de la cultura

Manresa obre avui el programa d'actes organitzat amb motiu del seu nomenament com a Capital Catalana de la Cultura, amb un acte oficial a l'ajuntament i la representació doble al Kursaal d'un espectacle preparat especialment per a aquesta jornada inaugural. El programa previst és llarg i divers, i ha estat organitzat per un col·lectiu que integra entitats locals de diverses disciplines. La filosofia, molt en línia del que Manresa ha fet durant els darrers temps amb altres compromisos, és que cal fer el que es pugui fer amb el propi talent i amb pocs recursos. És veritat que la importació de productes culturals molt populars o amb molt prestigi difícilment deixarà cap pòsit aprofitable un cop consumits, i no sempre és justificat dedicar-hi grans pressupostos; també és veritat que un programa excepcional que no arribi a públics, més enllà dels ja compromesos amb el sector, haurà perdut una oportunitat. El balanç entre una cosa i una altra el podrem fer d'aquí a un any. Avui correspon convidar a gaudir-ne i desitjar sort.