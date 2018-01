patrimoni industrial

Un projecte promogut per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà sobre el valor cultural i patrimonial de les colònies ha estat reconegut per la Comissió Europea com a destinació d'excel·lència. Dijous passat, el president de l'organisme, David Font, va recollir el guardó en el marc de la fira Fitur. D'aquesta manera, la comarca s'afegeix a una llista de 350 destins turístics culturals sostenibles que li atorga més arguments per reforçar-se com a enclavament turístic de projecció internacional. Reivindicar el patrimoni cultural i industrial del ter-ritori (una herència de temps passats que és víctima fàcil de la temptació del no fer res) suposa una garantia doble: d'una banda, memorialística, ja que entronca el present amb un passat que ha deixat notables i visibles empremtes en el teixit econòmic i sociocultural del territori; i de l'altra, turística però també pedagògica, ja que esdevé una forma racional d'aprofitar recursos propis ja existents per projectar-se enllà i també de portes endins.