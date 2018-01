privacitat i mesura

Una escola de Manresa –ha estat la Sant Ignasi, però hauria pogut ser qualsevol altra– ha estat amonestada per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, organisme de la Generalitat, atenent la denúncia d'una mare el telèfon de la qual havia estat inclòs en un grup de xat per whatsapp de la classe del seu fill o filla. Naturalment, tothom té dret a la privacitat, i els serveis públics n'han de tenir una cura extrema. I si no és així, cal poder denunciar-ho. Tanmateix, és igualment cert que les nostres dades (fins i tot d'altres de molt més crítiques que el telèfon) circulen avui indiscriminadament per les xarxes, i que la dinàmica de formació de grups a les escoles és tan comuna (i tan desitjada per la majoria dels pares) que als responsables els resulta difícil garantir que no es donin situacions com la denunciada. I d'altra banda, cal tenir cura que el control extrem sobre mestres i centres amb denúncies per odi, per revelació de dades o per tota mena de coses no acabin convertint les escoles en ministeris burocratitzats i els professors en funcionaris preocupats només per esquivar les amenaces de denúncia.