un càrrec influent

En un any en què la representació de la Catalunya Central al Parlament s'ha reduït a tres diputats, el nomenament de l'alcalde de Sallent, David Saldoni, com a president de l'Associació Catalana de Municipis suposa un increment del pes d'aquestes comarques en el mapa institucional i polític del país. L'ACM agrupa principalment (no exclusivament) els consistoris governats per equips sorgits o hereus de l'antiga CDC, i aplega la major part dels pobles del país. Tot i que no inclou les principals ciutats, el seu nombre d'associats i la seva presència al territori converteix l'ACM en una entitat rellevant, que presta serveis estimables i que té una forta capacitat per representar el món municipalista del país. Aquest potencial és encapçalat ara per Saldoni, cosa que li donarà presència en la primera línia política del país. En aquests moments, només ostenta aquesta condició un altre bagenc, David Bonvehí, secretari d'organització del PDeCAT. És una bona notícia que, si més no, no estigui sol.