Puigdemont al maleter

F» uns dies vaig fantasiejar amb la "via pel·liculera» per investir Puigdemont. Consisteix que el candidat passi la frontera d'amagatotis, s'esquitlli dins l'edifici del Parlament i s'amagui rere una cortina fins que el president Roger Torrent reclami la seva presència. Llavors apareix de sobte, va a la tribuna i fa un breu discurs. Desapareix o el detenen, però ja ha defensat el seu programa davant la cambra, com manen les lleis, i ja pot ser votat. L'allau d'impugnacions que vindria al darrere seria considerable, però el cop d'efecte passaria a la història.

Doncs es veu que el ministre espanyol de l'Interior, Juan Antonio Zoido Álvarez, s'ha pres molt seriosament aquesta via pel·liculera, i ahir va explicar que les forces i cossos de seguretat de l'Estat duen a terme un notable desplegament per evitar que Puigdemont penetri en territori espanyol i acudeixi a la sessió d'investidura. És un desplegament que preveu totes les vies de penetració: per terra, mar i aire (sí, per aire: el ministre preveu la possibilitat que l'objectiu utilitzi un helicòpter). Reconeix la dificultat de la comesa, naturalment: les costes espanyoles són molt extenses i les fronteres terrestres, plenes de camins rurals. Però confia a avortar qualsevol temptativa, ni que s'amagui en el maleter d'un cotxe.

Segur que el ministre confia molt en els seus equips i que el Govern confia molt en el ministre, però ens podem fer aquesta pregunta: si no van ser capaços de localitzar milers d'urnes ni d'impedir que s'utilitzessin en un referèndum que «no se va a hacer», quines probabilitats tenen d'impedir els moviments d'una sola persona i d'evitar que entri al Parlament? Són conscients que els activistes del referèndum podrien donar-li cobertura? Se'ls ha acudit que no saben quin dia provaria de tornar, no necessàriament el de la votació? I si ja fos a les golfes de la Ciutadella i a Dinamarca s'hi hagués quedat un doble? (Bé, potser ara m'he passat).

De totes maneres, abans d'optar per la via pel·liculera, Puigdemont hauria de tenir present que la venjança seria terrible. Ferit pel ridícul, el Govern espanyol reaccionaria amb una ràbia extrema. Només cal veure en què es va traduir la impotència per impedir el referèndum, com ho va pagar la gent i ho estan pagant els líders del procés. Si vol intentar el cop d'efecte, val més que tingui a punt una via d'escapatòria, perquè si l'enxampen llançaran la clau.