Sal sense conflicte

Sallent autoritza la planta de sal que ha de servir per reduir les tones i tones que formen la muntanya de residus del Cogulló. No és una solució total al conflicte que genera la presència d'aquesta muntanya, però és un primer pas en una línia que, per primera vegada a Sallent, resta residu en lloc de sumar-ne més. El mateix dia que aquest diari publicava l'aprovació de l'acord de Sallent, la Comunitat Europea insistia a l'Estat espanyol en la necessitat de resoldre els problemes que considera que la mineral de la potassa encara es genera als rius, principalment al Llobregat. La solució al conflicte està a trobar l'equilibri per fer que l'explotació del mineral no generi cap altre problema a la societat que hi conviu, a hores d'ara, principalment, Súria i Sallent, tot i que en municipis com Balsareny i Cardona també en tenen importants herències. No es pot fer una activitat si genera un conflicte mediambiental, però, entre tots, hauríem de poder fer viable que la terra de la potassa continués sent ben activa.