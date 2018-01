reparar vallhonesta

Un veí de Sant Vicenç colpejat per la mort d'una filla va decidir omplir el seu buit desbrossant i reparant l'antic hostal de Vallhonesta, un casal medieval en ruïnes i abandonat situat en un punt molt concorregut per passejadors i corredors. L'home ha dedicat els darrers anys a arrancar arbustos i a consolidar parets reposant les pedres abandonades a terra. La població ho ha percebut com un servei generós i l'Ajuntament no hi ha posat cap inconvenient. Però l'hostal és patrimoni protegit i, per tant, només els tècnics poden tocar-lo. Per aquesta raó la Diputació l'ha denunciat i ha precintat la zona. Certament, amb el dret a la mà la Diputació actua correctament. Però la veritat és que ningú no ha fet res per aquest patrimoni tret d'aquest benefactor desinteressat, que no hi ha malmès ni alterat res. Que no es permeti tocar el patrimoni protegit s'entén. Però tot seguit caldria obligar l'empresa propietària del mas, la que gestiona l'abocador de Vacarisses, a mantenir l'espai en condicions. I el que segur que no té sentit és pretendre sancionar una acció desinteressada i positiva que gairebé tothom agraeix.