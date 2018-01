més beques menjador

La dotació econòmica que l'Ajuntament de Manresa destinarà a pagar beques menjador per a infants de famílies amb pocs recursos creixerà enguany fins als 180.000 euros, després que se n'hi hagin sumat 10.000 més. Si les necessitats que l'Ajuntament detecta en aquest sentit requereixen aquesta dotació, no hi ha d'haver discussió al fet que s'hi destinin els diners; aquesta és una protecció que va directament als més febles de la nostra societat i garanteix quelcom tan essencial com innegociable. Tanmateix, convé remarcar que si a mesura que la situació econòmica va millorant el que passa és que l'Ajuntament disposa de més diners per dedicar-hi i els hi dedica, el camí que s'està seguint és el contrari del que s'hauria de seguir. Si l'economia millora, aquesta xifra ha de disminuir. Si no és així, tenim l'enèsima prova que la remuntada macroeconòmica no està arribant als ciutadans més afectats per la crisi, i qui ho està pagant són els ajuntaments.