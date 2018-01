confiança al convent

La petita comunitat de monges caputxines de Manresa, situada al convent del carrer Talamanca, ha recuperat la confiança que podrà realitzar la cessió de la finca a la Fundació Sociosanitària de Manresa que estava signada i encarrilada fins que el bisbe de Vic, Romà Casanova, va impedir que es completés. Aquest va ser nomenat pel comissari pontifici pel Vaticà, cosa que li atorgava el control de la propietat. Aquest nomenament era provisional, ja ha estat extingit, segons expliquen les religioses, i Pilar Lumbreras exerceix com a nova abadessa. Un pare assistent ha estat nomenat per treballar en el futur del convent i la comunitat se sent confiada que l'informe que arribarà a Roma serà favorable i que es podrà culminar la voluntat de les religioses, que amb la cessió passaran a tenir un ple acolliment per part de la Fundació. Són signes que animen a l'optimisme. El projecte de residència al solar del convent és d'altíssim interès per a Manresa, i era del tot inacceptable que una posició obstruccionista del bisbat el frustrés. Esperem que ara vagi de debò.