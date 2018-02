Un clam de seny

Si algú tenia dubtes sobre l'error de la denúncia a un veí de Sant Vicenç que restaurava de manera desinteressada les restes de Sant Jaume de Vallhonesta, ahir van quedar esvaïts. Més de 300 persones es van reunir al davant del comerç d'aquest veí denunciat per estar actuant en una propietat que no era seva sense permís, això sí, amb el vistiplau no escrit del govern municipal. Aquest suport és notable, i els responsables de l'acció contra aquest veí que intentava fer una feina a favor de la comunitat sense demanar res a canvi ho haurien de tenir en compte. És molt possible que els agents de la Diputació que feien les tasques de policia en una zona que és àmbit del parc natural tinguin raó a denunciar una persona que està actuant en una propietat que no és seva. Però en aquest cas hi ha un factor a tenir en compte: és una intervenció positiva, que no malmet el patrimoni i ningú més no se'n cuida. En aquesta disbauxa caldria posar seny, refer la situació i atorgar, si cal, el permís per fer la mateixa acció, però amb l'empara legal.