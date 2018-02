avis lluny de casa

AManresa no hi ha plaça de llar d'avis disponible ni tan sols pagant molt. Les residències estan plenes i tenen llista d'espera. Qualsevol família que es trobi que té un avi o àvia que no pot estar sol a casa i necessita viure en un entorn de cura permanent, sigui quin sigui el seu grau de dependència, haurà de recórrer a places fora de la ciutat. Ja no és només que en el cas òptim i improbable de disposar d'una plaça pública caldrà dedicar-hi tota la pensió del beneficiari, i que si cal pagar-ne una de privada caldrà pagar milers d'euros al mes que la majoria de famílies no poden abonar; a més, la família haurà de buscar en algun poble i no podrà visitar el seu progenitor si no agafa el cotxe, amb les inevitables dificultats, costos i menys contacte familiar. És ben sabut i comprensible que no hi ha diners per a tot. Però difícilment es podria trobar un objectiu millor per gastar-hi els diners que donar un tracte decent a les persones a qui devem la vida i el país que heretem. Si no trobem imprescindible donar confort i cura als nostres avis i àvies, què trobarem imprescindible?