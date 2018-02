més cargoleres

La creació d'una nova escola a Manresa, concretament al sector de les Bases, va ser rebuda com una bona notícia, pendent encara de la concreció del projecte. Ara arriben les rebaixes: la Generalitat preveu que la nova escola, que actualment ocupa provisionalment una part de l'edifici de la FUB2 (l'antic CTM), estigui instal·lada en quatre mòduls prefabricats, denominació tècnica del que més comunament es coneix com a barracons o cargoleres. El Govern subratlla que seran mòduls de primera qualitat i amb altes prestacions, però tothom sap que una escola no acaba de ser una escola fins que té el seu edifici. I encara que un bon mestre és capaç de fer bones classes en un mòdul, les condicions en què s'imparteixen no són les mateixes que en una aula de debò. La Generalitat preveu instal·lar els mòduls amb la previsió que entrin en funcionament l'1 de setembre al solar previst per a l'escola a l'avinguda Universitària. Només es pot dir que resulta decebedor i que esperem que sigui per poc temps.