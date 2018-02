apagats per la neu

La nevada ha posat al descobert les fragilitats de sempre. La previsió meteorològica anunciava neu des de feia dies, però no en aquestes magnituds. De vegades, els meteoròlegs posen gran èmfasi en previsions que acaben en poca cosa. Aquesta vegada ha estat al revés. Portats potser per una excessiva sensació de seguretat, els conductors es van llançar a la carretera com si ningú no hagués avisat que hi hauria neu. Massa gent ni tan sols no porta cadenes al cotxe, o no sap com posar-les. L'administració ha reaccionat, però en alguns casos la població aïllada ha hagut d'esperar massa. Avui expliquem situacions delicades en què la reacció hauria d'haver estat millor. Finalment, quatre mil abonats sense llum al Berguedà i la Cerdanya són una exageració. La neu és habitual en aquestes comarques, i aquest gruix, sense ser l'habitual, tampoc no és excepcional. La xarxa elèctrica ha de preveure-ho. Endesa ha reaccionat, però el mal era tan gran que les solucions han tardat massa a arribar, i hi ha hagut massa perjudicats justificadament enutjats. Tot plegat, una bona lliçó.