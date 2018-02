el deute de manresa

Els mandats de Valentí Junyent han estat fortament condicionats per la llosa d'un fort endeutament que els seus successius governs, primer en solitari i ara amb ERC, han anat reduint de forma substancial, des dels 84 milions del 2011 fins als 44,5 d'enguany. La retallada ha tingut com a preu, lògicament, una reducció important de les inversions realitzades durant aquest període. El balanç positiu de la gestió del deute, tanmateix, no pot oblidar que, considerant el deute conjunt de l'Ajuntament i de les entitats municipals com Aigües de Manresa, Fòrum o Manresana d'Activitats Escèniques, entre d'altres, la ciutat era l'any passat la sisena de Catalunya amb més deute per habitant entre els 23 municipis grans del país. El deute del conjunt de l'entramat municipal ens dóna un retrat més fidel de la situació que ce-nyir-nos al de l'Ajuntament, i ens diu que cada ciutadà deu als bancs mil euros amb dades de l'any passat. El doble que Terrassa o Granollers, per exemple. És una dada que cal tenir ben present.