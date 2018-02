pobles de cara al riu

L'Ajuntament de Sallent dedicarà mig milió d'euros a petites actuacions a l'entorn del Llobregat per millorar la relació entre el poble i el riu i que els ciutadans se sentin incentivats a acostar-s'hi. És un projecte interessant que ens transporta a la necessitat que molts altres municipis tenen de fer coses semblants. El Cardener i el Llobregat són a molts dels nostres pobles barreres que no han estat integrades dins de la xarxa urbana i dins dels usos ciutadans. Manresa n'és un cas exemplar. Tot i que els polítics han parlat fins a l'esgotament de girar la ciutat cap al riu i s'han realitzat actuacions per fer-ho realitat, aquest objectiu és tan llunyà com sempre. En un moment en què la pràctica de córrer i caminar ha convertit el passeig del Riu en un diamant en brut utilitzadíssim, l'assignatura continua pendent. La clau és no pas omplir-lo de ciment, sinó mantenir-lo accessible, acollidor, endreçat però natural, amb intervencions com les que es preveuen a Sallent. I sobretot, després, fer-ne un bon manteniment, i no oblidar-se'n en quatre dies com s'ha fet a Manresa.