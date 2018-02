pediatres a solsona

No hi ha prou metges pediatres per cobrir les places d'aquesta especialitat que hi ha al país. Aquest país, ara minvat de polítics i de política, fa temps que arrossega aquest dèficit sense trobar-ne la solució. El problema ara ha sorgit a Solsona, però abans ho ha estat a desenes de municipis. A la capital solsonina, l'administració i el Centre Sanitari estan fent mans i mànigues per resoldre un problema que no té remei en aquests moments: no hi ha prou pediatres per a totes les places del país, i s'està fent un sistema de suplències per hores que difícilment trobarà satisfacció entre la població. Pròpiament no es pot parlar que a Solsona li falti un pediatre, és que no n'hi ha cap de fixe i ara contracten pediatres per hores a Althaia. A la regió central estan treballant en formar metges de medicina general per poder atendre pediatria en casos puntuals. El problema s'hauria d'abordar en origen, i si falten metges d'aquesta especialitat, el país hauria de fer mans i mànigues per tenir-ne més.