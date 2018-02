la rotonda funciona

Manresa va estrenar ahir la rotonda de la Bonavista, una versió reduïda d'un projecte que la ciutat tenia planificat des de la República. Finalment, ahir es va fer realitat. El dia que es va conèixer que el govern de CDC i ERC (per iniciativa d'aquest darrer) elaboraria una versió més modesta del projecte original amb la voluntat que es pogués portar a terme sense esperar més anys i noves expropiacions, van sorgir objeccions com ara que el cercle central seria petit i que l'aspecte urbanístic faria sensació d'obra inacabada. Ahir, els dos defectes es feien realitat. Tanmateix, cal convenir que, fins i tot amb les limitacions assumides, aquesta rotonda és un avenç substancial en l'articulació del trànsit d'un punt determinant de Manresa. Millora la fluïdesa i millora la imatge de l'entrada de la ciutat. Igualment, l'obra ha estat realitzada amb una perceptible voluntat d'executar-la en el termini establert i creant el mínim enrenou inevitable. L'esforç per fer-ho bé ha estat visible. No sempre és així. Segur que els ciutadans ho han valorat.