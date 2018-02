balsareny respon

A Balsareny no hi ha un problema de fractura social provocada per l'independentisme, ni tan sols un problema de debat polític exacerbat per posicions extremades. A Balsareny hi ha un problema de convivència entre tot un poble i un petit grapadet d'individus que es comporten com fatxendes al Far West. I, desgraciadament, aquest grupet exigu ha trobat a fora del poble una aliança amb els ultres espanyolistes. No és política, és falta d'humanitat i de civilitat. Lamentablement, Balsareny ha de suportar estoicament la situació perquè el nostre sistema de drets no permet resoldre aquestes situacions amb l'estil dels violents que les provoquen. Afortunadament, Balsareny ha reaccionat de forma civilitzada i positiva, i davant les provocacions i les agressions, ha decidit oposar-hi unitat cívica, cohesió i celebració de la convivència. Ho ha fet amb una concentració i ho farà diumenge amb una festa popular. És la millor lliçó que es pot donar: contra els adoradors de la violència, la força del civisme.