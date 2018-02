ciutat de camins

L'Ajuntament de Manresa ha posat els fonaments per posar ordre urbanístic i d'ús a la xarxa de camins que rodeja la ciutat, una trama diversa de 185 quilòmetres que resulta ser més extensa que la de tots els carrers pavimentats. En un moment en què els aficionats a caminar, córrer i gaudir de l'aire lliure surten de la ciutat en grans quantitats a circular per aquests camins a peu o en bicicleta, aquesta xarxa ha de ser considerada part d'un gran jardí ciutadà, tan ciutat com la ciutat mateixa. El fet que la Manresa urbana tingui aquest espai exterior tan a prop i tan disponible ha resultat ser, arribats als nostres dies, una riquesa notable. Ordenar-la i facilitar-hi l'accés és obligat. Caldrà fer-ho conciliant molts interessos. L'Ajuntament apunta que no es permetrà el pas en bicicleta per camins de menys de dos metres, cosa que pot ser molt ben vista per qui vulgui passejar sense ensurts, però que pot ser molt mal vista pels aficionats a pedalar i pot esdevenir un problema per als veïns de cases perifèriques que es moguin en bicicleta. Hi ha molt per debatre i molta feina per fer.