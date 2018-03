nevada superada

Les grans nevades acostumen a tenir com a colofó a Catalunya una gran polèmica sobre per què no es van prendre més mesures per evitar les aglomeracions de gent atrapada durant hores a la carretera. Aquesta vegada, tot i que s'han donat circumstàncies idònies per a un gran daltabaix circulatori (neu abundant en zones molt poblades, i en plena hora punta), la nevada ha estat superada plàcidament. Ha estat així, en bona part, perquè aquesta vegada els meteoròlegs han encertat de ple i han trobat la població molt previnguda per uns responsables de Trànsit i Protecció Civil que han insistit a anunciar alt i clar una situació altament conflictiva. Van crear alarma, però l'alarma s'ha demostrat justificada i útil. L'altre gran factor positiu ha estat la prohibició de la circulació de camions. Un sol camió entravessat en una carretera embussa milers de cotxes. Mitja dotzena de camions col·lapsen el país. És de pura lògica que cal evitar-ho. Aquest cop s'ha fet, i ha estat un gran encert. Es pot millorar la informació i afinar els 'timings', però és una gran lliçó per al futur.