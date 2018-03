Amb gegants, amb música, amb danses... amb cultura popular, civisme, respecte, convivència,... el poble de Balsareny ha respost de nou davant les actituds feixistes del cap de setmana passat. Balsareny malauradament no és un cas aïllat davant aquestes actituds. Malauradament, no.

Però d'on surten? Hi són, ja hi eren. Moltes dormien latents en somort en la pretesa «democràcia» postfranquista. Ara les veiem campar pels nostres car-rers, pels nostres barris, pels nostres pobles... emergeixen davant la legitimitat i l'autorització d'un estat repressor i autoritari.

Qui no reconeix la violència policial de l'1 d'octubre, qui no reconeix l'existència de presos polítics, qui no reconeix l'exili forçat, qui no reconeix la manca de divisió de poders, qui no reconeix el resultat d'unes eleccions imposades per ell mateix... és qui encoratja justament aquestes actituds i comportaments que ara es vesteixen amb l'autoritat moral que l'altre els dona.

Menys mal que el seny no l'hem perdut. Menys mal que la gent hi som i no hem perdut el nord per veure i identificar aquestes actituds que denunciem amb totes les nostres forces. Perquè el que els hi val és la nostra por, però la vam perdre fa molts anys. Estem conjurats a construir una República independent amb uns valors fonamentals de llibertat, de democràcia, de respecte, de civisme... i és evident que en aquest nou Estat, el feixisme i la violència no hi tenen cabuda. I l'1 d'octubre anava d'això justament, anava de dignitat i valentia. I també de drets humans. Ens vam aixecar aquell dia i seguirem tossudament alçats fins que siguem una República efectiva de ple dret sense presos polítics ni exiliats per les seves idees de pau i respecte i sobretot per voler tirar endavant la voluntat democràtica d'un poble.

Hem de continuar defensant els nostres drets com a catalans, defensar tot allò que ens ha fet nació i que ells amb tota la força de l'«Imperio de la Ley» volen arrasar. Per això és important saber les conseqüències dels seus actes, que, entre moltes altres, legitimen una violència explícita i gratuïta i donen suport a actituds feixistes. Perquè el seu és el llenguatge de la repressió, el de la conquesta..., i el nostre és i seguirà sent el de «la revolució dels somriures». Guanyarem.